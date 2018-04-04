10-летний южноуралец умер от удара током 

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика в Троицке.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального СУ СКР, тело ребенка с признаками поражения током было обнаружено днем 4 апреля около одного из частных домов. По предварительной информации, мальчик, гуляя на улице, затронул оборванный провод.
"Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя регионального СУ СКР. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и виновных должностных лиц", — добавили в ведомстве.