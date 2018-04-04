10-летний южноуралец умер от удара током

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального СУ СКР, тело ребенка с признаками поражения током было обнаружено днем 4 апреля около одного из частных домов. По предварительной информации, мальчик, гуляя на улице, затронул оборванный провод.