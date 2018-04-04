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Почти полсотни елей и сосен незаконно срубили в Бабушкинском районе
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Почти полсотни елей и сосен незаконно срубили в Бабушкинском районе 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Под уголовное преследование попал молодой житель Бабушкинского района. 25-летний мужчина попался на незаконной рубке леса.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, незаконную делянку нашли у деревни Проскурино. Спиленными обнаружили 47 хвойных деревьев. По оценке специалистов, ущерб составил 320 тысяч рублей.
В ходе расследования полицейские задержали подозреваемого, который живет в соседнем районе. Мужчина признался, что сам спиливал и оттаскивал деревья, которые потом намеревался продать. В отношении «черного лесоруба» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Максимальное наказание — 7 лет лишения свободы и крупный штраф. Кроме того, предстоит возместить нанесенный ущерб, в ином случае с молотка пустят принадлежащий мужчине трактор.
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