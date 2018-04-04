Почти полсотни елей и сосен незаконно срубили в Бабушкинском районе

Под уголовное преследование попал молодой житель Бабушкинского района. 25-летний мужчина попался на незаконной рубке леса.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД , незаконную делянку нашли у деревни Проскурино. Спиленными обнаружили 47 хвойных деревьев. По оценке специалистов, ущерб составил 320 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейские задержали подозреваемого, который живет в соседнем районе. Мужчина признался, что сам спиливал и оттаскивал деревья, которые потом намеревался продать. В отношении «черного лесоруба» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Максимальное наказание — 7 лет лишения свободы и крупный штраф. Кроме того, предстоит возместить нанесенный ущерб, в ином случае с молотка пустят принадлежащий мужчине трактор.