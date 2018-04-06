Мужчину избили и ограбили лжеполицейские в Санкт‐Петербурге

Житель Санкт‐Петербурга стал жертвой преступников, которые выдавали себя за сотрудников полиции. Проводится расследование, сообщил сайт «Невские новости».

Преступники в масках 5 апреля представились сотрудниками полиции, а позже избили

27-летнего

водителя «Лады Гранта» в Санкт-Петербурге. Злоумышленники забрали 830 тысяч рублей и покинули место происшествия.

Позже правоохранители задержали

41-летнего

безработного мужчину, которого подозревают в совершении преступления. Местонахождение двух его сообщников пока не известно. Врачи диагностировали у пострадавшего, которого отпустили домой, сотрясение мозга.