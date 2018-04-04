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Громкое дело липецкого садиста дошло до суда
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Громкое дело липецкого садиста дошло до суда 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Лебедяни пойдет под суд 35-летний мужчина, до смерти избивший жену на камеру.
По информации пресс-службы СК РФ по региону, расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», завершено и передано в суд.
Напомним, громкая история произошла в начале декабря прошлого года. Обвиняемый из ревности начал бить жену еще в машине ночью 9 декабря. Камера на заправке записала происходящее на видео.
«У потерпевшей была возможность покинуть автомобиль, но ею не воспользовалась», — рассказали следователи.
Всю ночь женщину избивали, ее крики услышала соседка и позвонила ее отцу. Тот отвез ее в больницу, но потерпевшая скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.
Муж погибшей раскаялся в преступлении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
«При допросе он пояснил следователю, что удары наносил с особой жесткостью, вымещая, таким образом, свою злость из-за оскорблений и признаний потерпевшей в изменах. Эксперты признали его вменяемым, заключив, что в момент инкриминируемого деяния в состоянии аффекта не находился и в полной мере осознавал общественную опасность своих действий», — прокомментировали в Следственном комитете.
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