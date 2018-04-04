Громкое дело липецкого садиста дошло до суда

В Лебедяни пойдет под суд 35-летний мужчина, до смерти избивший жену на камеру.

По информации пресс-службы СК РФ по региону, расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», завершено и передано в суд.

Напомним, громкая история произошла в начале декабря прошлого года. Обвиняемый из ревности начал бить жену еще в машине ночью 9 декабря. Камера на заправке записала происходящее на видео.

«У потерпевшей была возможность покинуть автомобиль, но ею не воспользовалась», — рассказали следователи.

Всю ночь женщину избивали, ее крики услышала соседка и позвонила ее отцу. Тот отвез ее в больницу, но потерпевшая скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

Муж погибшей раскаялся в преступлении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.