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Сотрудники аэропорта «Шереметьево» ответят в суде Москвы за вымогательство
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Сотрудники аэропорта «Шереметьево» ответят в суде Москвы за вымогательство 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве перед судом предстанут сотрудники аэропорта «Шереметьево», требовавшие от предпринимателей денежные средства в особо крупном размере, сообщается на сайте Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.
«Следственными органами завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудников аэропорта Шереметьево, в зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере) и частью 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что не позднее 16 октября 2017 года начальник складского отдела и транспортировки дирекции по снабжению АО «Международный аэропорт „Шереметьево“ через пособника приискивал индивидуальных предпринимателей, которым гарантировал положительное рассмотрение заявок на приобретение техники и беспрепятственное заключение договоров купли-продажи за денежное вознаграждение.
В рамках оперативно-разыскных мероприятий 19 декабря 2017 года посредник получил от представителя покупателя денежные средства в сумме 1,4 миллиона рублей, часть из которых на следующий день передал начальнику отдела под контролем оперативных сотрудников. На время следствия в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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