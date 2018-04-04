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Парень из Отрадного может лишиться свободы на 4 года за попытку украсть бутылку вина
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Парень из Отрадного может лишиться свободы на 4 года за попытку украсть бутылку вина 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
24-летнего жителя Отрадного замучила «жажда». Зайдя в один из магазинов города, он взял с полки по бутылке вина и водки и как ни в чем не бывало направился к выходу. Но остаться незамеченным ему не удалось.
Как сообщает региональное управление МВД, до появления полиции парня удерживали силой сотрудники магазина. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что ранее не судимый безработный местный житель хотел выпить, но денег не было. Тогда он решился на дерзкое ограбление, которое не увенчалось успехом. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы в соответствии с санкциями статьи УК РФ «Грабеж».
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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