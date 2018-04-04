Суд отложил избрание Бубенчику меры пресечения на завтра

Об этом «Украинской правде» сообщила его адвокат Леся Кляровская.

«Суд перенес заседание на четверг, на 10:00 утра», — рассказала она.

Судья Вячеслав Пидпалый, по словам адвоката, пояснил свое решение загруженностью другими делами.

Также Кляровская заявила, что ранее защита подавала ходатайство об отводе судьи, но оно было отклонено.

«Защита будет настаивать на освобождении подозреваемого, без избрания какой-либо меры пресечения», — рассказала адвокат.

Бубенчика задержали и доставили в суд вчера. Он пытался пересечь украино-польскую границу. Два года назад «майдановец» Бубенчик признался в том, что убивал правоохранителей во время эскалации на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Несмотря на это, тогда Бубенчика не задержали.