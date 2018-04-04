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Приговор заказчику убийства екатеринбургского бизнесмена вынесут 5 апреля
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Приговор заказчику убийства екатеринбургского бизнесмена вынесут 5 апреля 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
5 апреля Свердловский облсуд вынесет приговор по делу о заказном убийстве бизнесмена Ашота Григоряна, занимавшегося пассажирскими перевозками в Екатеринбурге. Заседание начнется в 10.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.
На скамье подсудимых — предприниматель Арам Едигарян и его подельник Руслан Алиев. Первого обвиняют в организации расправы, второго — в подстрекательстве и пособничестве в убийстве.
Преступление было совершено в декабре 2003 года. Киллер — экс-милиционер Арсен Байрамбеков (суд отправил его в колонию строгого режима на 13 лет за убийство 6 человек). В 2016 году он пошел на сделку со следствием и указал на Едигаряна как на заказчика убийства.
Следует отметить, что дело рассматривается с участием присяжных заседателей. В конце марта они вынесли вердикт, признав подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.
Ранее по теме: Присяжные вынесли вердикт заказчику убийства екатеринбургского бизнесмена
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