Приговор заказчику убийства екатеринбургского бизнесмена вынесут 5 апреля

5 апреля Свердловский облсуд вынесет приговор по делу о заказном убийстве бизнесмена Ашота Григоряна , занимавшегося пассажирскими перевозками в Екатеринбурге . Заседание начнется в 10.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

На скамье подсудимых — предприниматель Арам Едигарян и его подельник Руслан Алиев . Первого обвиняют в организации расправы, второго — в подстрекательстве и пособничестве в убийстве.

Преступление было совершено в декабре 2003 года. Киллер — экс-милиционер Арсен Байрамбеков (суд отправил его в колонию строгого режима на 13 лет за убийство 6 человек). В 2016 году он пошел на сделку со следствием и указал на Едигаряна как на заказчика убийства.

Следует отметить, что дело рассматривается с участием присяжных заседателей. В конце марта они вынесли вердикт, признав подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

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