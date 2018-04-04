Тамбовские полицейские вернули хозяйке угнанную машину

Тамбовские полицейские раскрыли кражу автомобиля «Лада Приора». Как сообщает пресс-служба областного управления МВД , машина возвращена хозяйке.

В дежурную часть поступило сообщение о краже автомобиля на улице Чичканова. Прибывшие на место полицейские провели розыскные мероприятия, опросили возможные очевидцев. В результате украденный автомобиль был найден в Котовске.

По подозрению в краже задержан мужчина 1983 года рождения. Он уже дал признательные показания. Как выяснилось, злоумышленник увидел припаркованный автомобиль и обратил внимание, что его дверь не заперта, а ключи находятся в бардачке. Он проник в салон, завел машину и уехал. Ущерб оценивается в сумму около 130 тысяч рублей.

Похищенный автотранспорт изъят и возвращен владелице. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, вчера было передано в суд уголовное дело против жителя Мичуринского района. Его обвиняют в убийстве знакомого. По версии следствия, обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего молотком по голове, а потом ударил ножом в грудь.