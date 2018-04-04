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Пенсионерку из Петрозаводска обокрали приятельницы
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Пенсионерку из Петрозаводска обокрали приятельницы 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Подозреваемые узнали пароль банковской карты, украли ее и в течение нескольких дней жили на чужие деньги.
В полицию Петрозаводска поступило сообщение от 57-летней горожанки, которая сообщала, что с ее банковской карты пропали 53 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Выяснилось, что у заявительницы гостили ее приятельницы, приехавшие из Пряжинского района. Несколько раз женщины вместе ходили в магазин, где потерпевшая оплачивала покупки картой, не скрывая парольную информацию. Исчезновение банковской карты и денег петрозаводчанка обнаружила после того, как гостьи уехали.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемых и задержали их. Из Петрозаводска женщины уехали к себе домой, где в течение нескольких дней жили на чужие деньги.
К настоящему времени фигурантки 40 и 58 лет, обе ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, дали признательные показания. Они обязуются возместить причиненный ущерб.
По материалам: ptzgovorit.ru
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