Пенсионерку из Петрозаводска обокрали приятельницы

Подозреваемые узнали пароль банковской карты, украли ее и в течение нескольких дней жили на чужие деньги.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от 57-летней горожанки, которая сообщала, что с ее банковской карты пропали 53 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что у заявительницы гостили ее приятельницы, приехавшие из Пряжинского района. Несколько раз женщины вместе ходили в магазин, где потерпевшая оплачивала покупки картой, не скрывая парольную информацию. Исчезновение банковской карты и денег петрозаводчанка обнаружила после того, как гостьи уехали.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемых и задержали их. Из Петрозаводска женщины уехали к себе домой, где в течение нескольких дней жили на чужие деньги.

К настоящему времени фигурантки 40 и 58 лет, обе ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, дали признательные показания. Они обязуются возместить причиненный ущерб.