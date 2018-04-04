У петербургского бизнесмена изъяли иконы на несколько сотен тысяч долларов 

Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», следователи Северной столицы с полицейскими и экспертами Министерства культуры РФ обыскали квартиру предпринимателя, обвиняемого в неуплате налогов на сумму в 56 миллионов рублей.
Полицейские изъяли у бизнесмена 97 икон стоимостью от десяти до ста тысяч долларов. Иконы были направлены в Русский музей на хранение.
Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что бизнесмен управлял компанией, которая осуществляла продажу алкоголя без лицензии.
Ранее Федеральная служба безопасности передала ценные иконы, изъятые при попытке контрабанды, Санкт-Петербургской духовной академии. Большинство из них было похищено из храмов Русской православной церкви в разное время.
Фото: архив ФедералПресс