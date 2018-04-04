Ещё
У жителя Сортавалы нашли два свертка с гашишем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У жителя Сортавалы нашли два свертка с гашишем 

Карельские вести 24 минуты назад
Фото: Карельские вести
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
36-летний житель Сортавалы подозревается в незаконном хранении и потреблении наркотиков. Об это сообщает пресс-служба МВД по РК.
В ходе личного досмотра у мужчины стражи порядка обнаружили и изъяли два свертка из фольгированной бумаги с веществом бурого цвета внутри. Экспертно-криминалистическое исследование показало, что изъятое — это гашиш в значительном размере для данного наркотического средства.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Па данной статье мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия процессуального решения.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Удар по Медведеву: за что арестовали «неприкасаемых» миллиардеров Магомедовых Транспортная полиция накрыла наркопритон в Петрозаводске «Прикрывались благими намерениями»: режиссер Учитель о приговоре поджигателям автомобилей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек75
Япония заявила протест России152
Бориса Джонсона поймали на лжи о России263
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»47
Пожар в ТЦ «Персей для детей»170
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение