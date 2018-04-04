У жителя Сортавалы нашли два свертка с гашишем

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

36-летний житель Сортавалы подозревается в незаконном хранении и потреблении наркотиков. Об это сообщает пресс-служба МВД по РК.

В ходе личного досмотра у мужчины стражи порядка обнаружили и изъяли два свертка из фольгированной бумаги с веществом бурого цвета внутри. Экспертно-криминалистическое исследование показало, что изъятое — это гашиш в значительном размере для данного наркотического средства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Па данной статье мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия процессуального решения.