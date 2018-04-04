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В РТ возбуждено дело в отношении нового поколения ОПГ «Тукаевские»
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В РТ возбуждено дело в отношении нового поколения ОПГ «Тукаевские» 

АиФ Казань 37 минут назад
Фото: АиФ Казань
Уголовное дело в отношении нового поколения ОПГ «Тукаевские» возбуждено в РТ, сообщил 4 апреля замминистра внутренних дел — начальник ГСУ МВД по РТ Владимир Изаак.
«Дело возбуждено в отношении 28 участников ОПГ, — сказал Владимир Изаак. — Установлено, что с 2012 по 2017 годы обвиняемые совершили 17 вымогательств денег у предпринимателей, восемь страховых мошенничеств на 8,5 млн рублей. Также установлено, что они занимались организацией незаконной миграции».
28 обвиняемых по решению суда заключены под стражу, трое объявлены в федеральный розыск. По словам Владимира Изаака, один из них — идейный вдохновитель ОПГ, известный в РТ ещё по громкому процессу, прошедшему в отношении «Тукаевских» ещё в 90-е годы прошлого века Анатолий Агаба.
Всего в течение 2017 года в РТ расследовано порядка 22 тысяч дел. Потерпевшим возвращено 402,5 млн рублей ущерба, кроме этого наложен арест на имущество обвиняемых на 890 млн рублей. За два месяца 2018 года расследовано 3287 уголовных дел. Возмещено 33 млн рублей ущерба, наложен арест на имущество обвиняемых на 80,2 млн рублей.
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