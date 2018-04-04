Москвичка провела ночь с незваным лжеэлектриком и лишилась телефона за 70 тыс. рублей

Жительница Москвы пригласила в свою квартиру электрика, с которым позднее провела ночь. На утро она заметила, что у нее пропал смартфон Samsung galaxy Note 8 за 71 тысячу рублей. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

В полицию 25 марта обратилась женщина 1980 года рождения, которая живет в доме на Новоалексеевской улице. Она рассказала, что в ее квартиру постучался некий мужчина, представившийся электриком. Она его впустила, и он отремонтировал все ее розетки.

После этого между парой пробежала искра, и женщина предложила гостю поужинать и отправиться в кровать. На это он охотно согласился.

Однако утром лжеэлектрик преподнес хозяйке еще один подарок, помимо ремонта розеток, — он украл ее телефон.

Женщина описала гостя — мужчине на вид 38–40 лет, рост 180 сантиметров, лысый с голубыми глазами. На его верхней губе небольшой шрам, а на руках царапины.

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