Ещё
Москвичка провела ночь с незваным лжеэлектриком и лишилась телефона за 70 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичка провела ночь с незваным лжеэлектриком и лишилась телефона за 70 тыс. рублей 

360tv.ru 56 минут назад
Жительница Москвы пригласила в свою квартиру электрика, с которым позднее провела ночь. На утро она заметила, что у нее пропал смартфон Samsung galaxy Note 8 за 71 тысячу рублей. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
В полицию 25 марта обратилась женщина 1980 года рождения, которая живет в доме на Новоалексеевской улице. Она рассказала, что в ее квартиру постучался некий мужчина, представившийся электриком. Она его впустила, и он отремонтировал все ее розетки.
После этого между парой пробежала искра, и женщина предложила гостю поужинать и отправиться в кровать. На это он охотно согласился.
Однако утром лжеэлектрик преподнес хозяйке еще один подарок, помимо ремонта розеток, — он украл ее телефон.
Женщина описала гостя — мужчине на вид 38–40 лет, рост 180 сантиметров, лысый с голубыми глазами. На его верхней губе небольшой шрам, а на руках царапины.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С места сняли пять отпечатков пальцев.
Житель Омска обманный путем проникал в квартиры женщин и, угрожая ножом, насиловал их, либо крал драгоценности. В январе преступнику назначили на 12 лет тюрьмы.
360tv.ru: последние новости
Бывший военнослужащий армии США убил свою российскую жену в Италии и покончил с собой ‐ СМИ Эксперты предположили, кто может занять место «вора в законе №1» Шакро Молодого после его ареста Гражданин Узбекистана два месяца развращал несовершеннолетнюю дочку своей сожительницы в Санкт‐Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек78
Япония заявила протест России153
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России258
Тест: Можно ли вас обмануть с квартирой10
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение