Перекупщик обманул покупателей машин на 68 миллионов и получил пять лет колонии

Сегодня, 4 апреля, Ленинский районный суд Новосибирска приговорил торговца автомобилями Сергея Тихонова к 5 годам колонии — дело о мошенничестве в особо крупном размере при сделках по продаже и покупке машин рассматривали с 2016 года.

Как рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Ленинского района, мошенник договаривался о покупке и продаже автомобиля только через знакомых, не пользуясь интернетом и другими видами объявлений. Уже имея широкий круг клиентов, осуждённый договаривался о сделке, при встрече заключал договор купли-продажи с владельцем машины и сразу же продавал её другому человеку — но деньги продавцу не возвращал или не пригонял авто покупателю.

Перекупщик обманывал покупателей автомобилей стоимостью от 800 тысяч рублей до 10 миллионов. В материалах дела значатся Porshe Cayenne, Lexus GS 330, Skoda Octavia, Nissan Sunny, Honda Accord, Lexus RX 330, BMW X5. По данным прокуратуры Ленинского района, следователь по делу указал общий размер ущерба в 68 миллионов рублей.

Всего было доказано 33 эпизода мошенничества, которые он совершил как частный продавец. Потерпевшими по делу проходит 31 человек, но проданных автомобилей было гораздо больше.

«Все потерпевшие по делу оказались знакомы друг с другом. По каждому эпизоду дела проходит по два-три автомобиля»,

— рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Ирина Юдина

36-летний новосибирец Тихонов совершал преступления с 2011-го по 2013 год, сообщили в прокуратуре. Во время следствия мужчина уже находился под стражей по решению Центрального районного суда в феврале 2016 года, связанного с мошенничеством в особо крупном размере. С учётом этого эпизода Ленинский районный суд приговорил обманщика к 5 годам и 7 месяцам колонии общего режима . Приговор суда первой инстанции в законную силу ещё не вступил.