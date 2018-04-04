Ещё
Саратовские полицейские раскрыли автомобильный грабеж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина будет задерживать все крымские суда
Украина будет задерживать все крымские суда

Саратовские полицейские раскрыли автомобильный грабеж 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
По подозрению в преступлении задержаны потрошитель автомобилей и скупщик краденого.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального ГУ МВД, вечером 1 апреля в полицию поступило заявление от 42-летней жительницы Заводского района о том, что ее автомобиль вскрыли неизвестные. Потерпевшая рассказала, что грабитель украл у нее из автомобиля видеорегистратор с радар-детектором и флешкой на 32 Гб. Сумма ущерба составила 11 250 рублей.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 26-летний гражданин, который нигде не работает. Молодой человек уже имеет судимость, — уточнили правоохранители.
Полиция провела обыск в квартире злоумышленника и изъяла у него похищенное. Также задержан 57-летний мужчина, которому преступник сбывал украденное. Расследование уголовного дела продолжается.
Новости Саратова: последние новости
За жестокое убийство матери саратовец сядет в тюрьму Пособник ИГИЛ задержан в Саратове Саратовцу предъявят обвинение в смерти приятеля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек80
Япония заявила протест России148
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»50
Бориса Джонсона поймали на лжи о России254
Тест: Можно ли вас обмануть с квартирой9
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение