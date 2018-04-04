Саратовские полицейские раскрыли автомобильный грабеж

По подозрению в преступлении задержаны потрошитель автомобилей и скупщик краденого.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального ГУ МВД , вечером 1 апреля в полицию поступило заявление от 42-летней жительницы Заводского района о том, что ее автомобиль вскрыли неизвестные. Потерпевшая рассказала, что грабитель украл у нее из автомобиля видеорегистратор с радар-детектором и флешкой на 32 Гб. Сумма ущерба составила 11 250 рублей.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 26-летний гражданин, который нигде не работает. Молодой человек уже имеет судимость, — уточнили правоохранители.

Полиция провела обыск в квартире злоумышленника и изъяла у него похищенное. Также задержан 57-летний мужчина, которому преступник сбывал украденное. Расследование уголовного дела продолжается.