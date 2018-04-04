Тела двух убитых мужчин обнаружены в гаражном боксе в Мытищах

«Во вторник, 3 апреля, в правоохранительные органы Мытищ поступило сообщение о том, что в одном из гаражных боксов, расположенных в 1-Русаковском пер., обнаружены тела двух неизвестных мужчин с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Мытищам возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в ходе осмотра места происшествия следователи изъяли в гараже некоторые предметы в качестве вещественных доказательств. В рамках дела назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Представитель ГСУ СК РФ по Московской области добавила, что сотрудники ведомства проводят следственно-оперативные действия для установления личности потерпевших, а также лиц, причастных к совершению преступления.