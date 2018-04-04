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СК возбудил дело после пожара в ТЦ «Персей» в Москве
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СК возбудил дело после пожара в ТЦ «Персей» в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПО ФАКТУ ВОЗГОРАНИЯ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ НА ВОСТОКЕ МОСКВЫ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ПРИЧИНЕНИИ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ И ХАЛАТНОСТИ — СК РФ
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