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СК возбудил дело после пожара в ТЦ «Персей» в Москве
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СК возбудил дело после пожара в ТЦ «Персей» в Москве
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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