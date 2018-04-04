Через 13 лет в Воронежской области нашлась убийца 6-летней девочки

Следователи разбираются в обстоятельствах убийства 6-летней девочки, которое произошло 13 лет назад.

6 мая 2005 года девочка пропала в районе села Михайловка Кантемировского района. 11 августа останки ребенка и обгоревшие предметы ее одежды нашли в лесу на западной окраине села.

По факту убийства на скамье подсудимых оказался житель Михайловки, но в суде удалось доказать его невиновность. В ноябре 2006 года предварительное следствие по уголовному делу приостановили.

В итоге, к уголовному делу вернулись снова. Оказалось, что к убийству причастна 35-летняя жительница Кантемировского района. Женщину поместили в психиатрический стационар для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы.