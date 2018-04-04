Директор музыкальной школы из Узбекистана задержана за мошенничество в Нижнем Новгороде

Канавинский районный суд арестовал на 1 месяц гражданку Республики Узбекистан , которая находится в межгосударственном розыске за преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 167 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан (присвоение денежных средств в особо крупном размере). Об этом агентству Newsroom24 сообщили в прокуратуре Канавинского района.

Поскольку преступление, по которому женщина обвиняется, соответствует ч. 4 ст. 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации , то прокуратура района обеспечила ее задержание на 2 суток, после чего по ходатайству прокурора в суд было внесено ходатайство об аресте иностранки на месяц, в течение которого женщину должны экстрадировать в Узбекистан.

Известно, что в России женщина находилась на законных основаниях. Она имеет два высших образования и работала менеджером в одной из строительных организаций.

По данным узбекских правоохранителей, женщина незаконно получала зарплату за фиктивно трудоустроенных лиц в ее учреждении.