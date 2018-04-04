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Молодой взломщик автомобилей
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Молодой взломщик автомобилей 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса popularne.pl  В Юрьев-Польском будут судить 17-летнего местного жителя. Парень попался на воровстве из машин. Ладно бы он нарушил закон однократно, так, нет, он поставил преступления на поток.
Установлено, что в середине января парень вскрывал автомобили отечественного автопрома и забирал из них инструменты, аккумулятор и даже одежду, а также снимал колёса. Сумму ущерба оценили в 13 тысяч рублей.
Полицейским не составило труда установить личность и место нахождения подозреваемого. Парня задержали в тот же день. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь несовершеннолетнему грозит срок лишения свободы до двух лет. В Юрьев-Польском будут судить 17-летнего местного жителя. Парень попался на воровстве из машин. Ладно бы он нарушил закон однократно, так, нет, он поставил преступления на поток.
Установлено, что в середине января парень вскрывал автомобили отечественного автопрома и забирал из них инструменты, аккумулятор и даже одежду, а также снимал колёса. Сумму ущерба оценили в 13 тысяч рублей.
Полицейским не составило труда установить личность и место нахождения подозреваемого. Парня задержали в тот же день. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь несовершеннолетнему грозит срок лишения свободы до двух лет.
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