Молодой взломщик автомобилей

Фото с ресурса popularne.pl В Юрьев-Польском будут судить 17-летнего местного жителя. Парень попался на воровстве из машин. Ладно бы он нарушил закон однократно, так, нет, он поставил преступления на поток.

Установлено, что в середине января парень вскрывал автомобили отечественного автопрома и забирал из них инструменты, аккумулятор и даже одежду, а также снимал колёса. Сумму ущерба оценили в 13 тысяч рублей.

Полицейским не составило труда установить личность и место нахождения подозреваемого. Парня задержали в тот же день. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь несовершеннолетнему грозит срок лишения свободы до двух лет. В Юрьев-Польском будут судить 17-летнего местного жителя. Парень попался на воровстве из машин. Ладно бы он нарушил закон однократно, так, нет, он поставил преступления на поток.

Установлено, что в середине января парень вскрывал автомобили отечественного автопрома и забирал из них инструменты, аккумулятор и даже одежду, а также снимал колёса. Сумму ущерба оценили в 13 тысяч рублей.

Полицейским не составило труда установить личность и место нахождения подозреваемого. Парня задержали в тот же день. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь несовершеннолетнему грозит срок лишения свободы до двух лет.