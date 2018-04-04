Ещё
СК возбудил уголовное дело после гибели сотрудника ТЦ «Персей для детей» при пожаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил уголовное дело после гибели сотрудника ТЦ «Персей для детей» при пожаре 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Следствие возбудило уголовное дело по факту возгорания в торговом центре «Персей для детей» на востоке столицы и гибели человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«Сегодня в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы. По предварительным данным, пострадали трое граждан, один из которых погиб. По поручению руководителя ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность». На месте происшествия организована работа следственной группы в составе опытных следователей и криминалистов следственного управления под руководством А. Дрыманова», — рассказала Ю. Иванова. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, устанавливается точное количество людей, находившихся в ТЦ, а также площадь возгорания. После устранения последствий возгорания следователи приступят к осмотру места происшествия.
Ранее сообщалось, что на место пожара в торговом центре выехала группа следователей и криминалистов ГСУ СК России по Москве.
Как сообщало Агентство «Москва» ранее, в ТЦ «Персей для детей» произошел пожар, в результате которого погиб сотрудник ТЦ и пострадали трое пожарных. По данным МЧС, огонь возник в складском помещении на шестом этаже. В 13:39 пожар, площадь которого составила 80 кв. м, был ликвидирован.
Агентство «Москва»: последние новости
Защита «вора в законе» Шакро Молодого обжаловала приговор СК начал проверку информации о незаконном выселении многодетной семьи из единственного жилья в Мытищах Труп мужчины с травмой головы обнаружен во дворе дома в Зябликово
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек80
Япония заявила протест России148
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»50
Бориса Джонсона поймали на лжи о России254
Тест: Можно ли вас обмануть с квартирой9
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение