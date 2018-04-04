СК возбудил уголовное дело после гибели сотрудника ТЦ «Персей для детей» при пожаре

Следствие возбудило уголовное дело по факту возгорания в торговом центре «Персей для детей» на востоке столицы и гибели человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

«Сегодня в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы . По предварительным данным, пострадали трое граждан, один из которых погиб. По поручению руководителя ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность». На месте происшествия организована работа следственной группы в составе опытных следователей и криминалистов следственного управления под руководством А. Дрыманова», — рассказала Ю. Иванова. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, устанавливается точное количество людей, находившихся в ТЦ, а также площадь возгорания. После устранения последствий возгорания следователи приступят к осмотру места происшествия.

Ранее сообщалось, что на место пожара в торговом центре выехала группа следователей и криминалистов ГСУ СК России по Москве.