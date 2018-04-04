СК возбудил уголовное дело после гибели сотрудника ТЦ «Персей для детей» при пожаре 

Следствие возбудило уголовное дело по факту возгорания в торговом центре «Персей для детей» на востоке столицы и гибели человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«Сегодня в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы. По предварительным данным, пострадали трое граждан, один из которых погиб. По поручению руководителя ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность». На месте происшествия организована работа следственной группы в составе опытных следователей и криминалистов следственного управления под руководством А. Дрыманова», — рассказала Ю. Иванова. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, устанавливается точное количество людей, находившихся в ТЦ, а также площадь возгорания. После устранения последствий возгорания следователи приступят к осмотру места происшествия.
Ранее сообщалось, что на место пожара в торговом центре выехала группа следователей и криминалистов ГСУ СК России по Москве.
Как сообщало Агентство «Москва» ранее, в ТЦ «Персей для детей» произошел пожар, в результате которого погиб сотрудник ТЦ и пострадали трое пожарных. По данным МЧС, огонь возник в складском помещении на шестом этаже. В 13:39 пожар, площадь которого составила 80 кв. м, был ликвидирован.