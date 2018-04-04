Портнов: Парубий должен соблюдать законы своей банды

Сегодня организатор массовых убийств и провокаций на Майдане спикер парламента Парубий заявил, что будет разбираться со вчерашнем задержанием за эти убийства одного из своих соучастников, причастного к расстрелу милиционеров.

Фигурант также признался, что уже поговорил об этом с Генеральным прокурором, посоветовал уволиться одному из чиновников прокуратуры и анонсировал план каких-то совместных с кем-то действий.

Правда, немного забыли, что недавно создали себе как-бы независимую прокуратуру и честный отформированный суд, которым нельзя давать такие публичные указания и советы.

Поэтому, раз уж вышли на самих себя, должны и соблюдать свои законы.

Организатор убийств должен обращаться не к членам своей ОПГ, а непосредственно к лидеру преступного сообщества, который должен позвонить своему прокурору и в свой суд и уже там решить, как оформить исполнителей этих убийств.

Нельзя нарушать свои же правила. Каждый член преступной организации должен разбираться в криминальной иерархии, знать законы своей банды и соблюдать устоявшиеся за четыре года уголовные традиции.