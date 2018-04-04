Подозреваемый в нападении на ребёнка в подъезде задержан в Кургане

Полицейские в Кургане задержали мужчину, которого подозревают в развратных действиях по отношению к ребёнку, сообщает издание «Курган и курганцы».

Уточняется, что с задержанным работает следователь, который проверяет причастность мужчины к совершённому преступлению. Возбуждено уголовное дело по п «б» ч 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Отметим, что о нападении на 10-летнюю девочку в подъезде дома в одном из микрорайонов Кургана горожане сообщили в соцсети. Пользователи поделились записью с камеры видеонаблюдения, которая записала инцидент в подъезде.