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Подозреваемый в нападении на ребёнка в подъезде задержан в Кургане
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Подозреваемый в нападении на ребёнка в подъезде задержан в Кургане 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Полицейские в Кургане задержали мужчину, которого подозревают в развратных действиях по отношению к ребёнку, сообщает издание «Курган и курганцы».
Уточняется, что с задержанным работает следователь, который проверяет причастность мужчины к совершённому преступлению. Возбуждено уголовное дело по п «б» ч 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).
Отметим, что о нападении на 10-летнюю девочку в подъезде дома в одном из микрорайонов Кургана горожане сообщили в соцсети. Пользователи поделились записью с камеры видеонаблюдения, которая записала инцидент в подъезде.
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