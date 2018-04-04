В Омске недовольный клиент пообещал «взорвать» банк

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Инцидент произошёл накануне, 3 апреля. Представитель одного из районных банков позвонил в полицию и сообщил, что клиент по телефону угрожал взорвать банк. Офис обследовали, но предметы, представляющие опасность, не обнаружили.

Телефонным «террористом» оказался недовольный клиент. Выяснилось, что он уже неоднократно был судим. Мужчину задержали и завели на него уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Отметим, что сотрудники полиции продолжают проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы