В Ставропольском крае полицейские установили подозреваемого в совершении кражи с территории производственного цеха

С заявлением о краже имущества в дежурную часть Отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу обратилась владелица одной из организаций. Женщина пояснила, что неизвестные похитили из помещения неработающего цеха оборудование: три металлических станка по изготовлению пластмассовых изделий и порядка десяти пресс-форм для литья пластмасс. Сумма причиненного ущерба составила около 200 тысяч рублей.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 43-летний гражданин, который ранее работал на предприятии. Мужчину задержали и доставили в окружной отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств.

Подозреваемый пояснил, что сдал похищенное в пункт приема металлолома, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.