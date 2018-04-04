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В Ставропольском крае полицейские установили подозреваемого в совершении кражи с территории производственного цеха
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В Ставропольском крае полицейские установили подозреваемого в совершении кражи с территории производственного цеха 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
С заявлением о краже имущества в дежурную часть Отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу обратилась владелица одной из организаций. Женщина пояснила, что неизвестные похитили из помещения неработающего цеха оборудование: три металлических станка по изготовлению пластмассовых изделий и порядка десяти пресс-форм для литья пластмасс. Сумма причиненного ущерба составила около 200 тысяч рублей.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 43-летний гражданин, который ранее работал на предприятии. Мужчину задержали и доставили в окружной отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств.
Подозреваемый пояснил, что сдал похищенное в пункт приема металлолома, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Следственным отделом ОМВД России по Минераловодскому городскому округу в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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