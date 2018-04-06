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Омичке грозит до двух лет тюрьмы за кражу немецкой овчарки у соседки
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Омичке грозит до двух лет тюрьмы за кражу немецкой овчарки у соседки 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
В Омске возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Ленинского округа. Её обвиняют в краже собаки.
Полицейские установили, что женщине настолько понравилась немецкая овчарка, что она решила забрать её себе. Она заманила собаку через отверстие в заборе. После женщина увела собаку в свой двор. Оперативникам раскрыли кражу, проведя обход в частном секторе.
Добавим, что за совершение кражи женщине грозит в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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 Ещё 2 источника 
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