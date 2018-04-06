Омичке грозит до двух лет тюрьмы за кражу немецкой овчарки у соседки

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Омске возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Ленинского округа. Её обвиняют в краже собаки.

Полицейские установили, что женщине настолько понравилась немецкая овчарка, что она решила забрать её себе. Она заманила собаку через отверстие в заборе. После женщина увела собаку в свой двор. Оперативникам раскрыли кражу, проведя обход в частном секторе.

Добавим, что за совершение кражи женщине грозит в виде лишения свободы сроком до двух лет.