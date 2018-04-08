Новосибирские полицейские раскрыли кражу сумки в помещении автовокзала

Сотрудники отдела полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску установили и задержали подозреваемую в краже, совершенной на территории автовокзала. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что оставила в помещении автовокзала сумку с личными вещами и кошельком с 12 тысячами рублей. Вспомнив об этом уже в общественном транспорте, гражданка вернулась, однако не обнаружила оставленной сумки. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Изучив видео с камер наблюдения, сотрудники уголовного розыска увидели на записи женщину, похитившую сумку, а затем, проанализировав информацию о времени продажи билетов, установили личность подозреваемой. Ей оказалась 49-летняя ранее не судимая жительница Карасука. Женщина была задержана на территории г. Новосибирска, а похищенное — изъято.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.