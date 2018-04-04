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СК возбудил дело о халатности после пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве
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СК возбудил дело о халатности после пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве 

ТАСС 58 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности по факту пожара в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 и ст. 293 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", «Халатность»)", — сообщила она.
На месте работают следователи и криминалисты под руководством Дрыманова. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, устанавливается точное количество людей, находившихся в торговом центре. «После ликвидации пожара следователи приступят к осмотру места происшествия», — добавила Иванова.
В результате пожара погиб работник ТЦ, при тушении пострадали трое пожарных. На данный момент возгорание ликвидировано.
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