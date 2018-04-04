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Две женщины, «проверявшие» газ и отопление, обманывали тольяттинских пенсионеров
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Две женщины, «проверявшие» газ и отопление, обманывали тольяттинских пенсионеров 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
В ноябре 2017 г. в Центральном районе две неизвестные женщины обкрадывали пенсионеров. Они входили в доверие к пожилым людям под видом проверки газовых плит, отопления и водоснабжения, проникали в квартиры и крали деньги. Сейчас в связи с этим возбуждено пять уголовных дел, а ущерб, по предварительным данным, составил 245 тыс. рублей.
4 апреля была задержана одна из подозреваемых — 38-летняя женщина. По версии полиции, она со знакомой в ноябре пришла к 90-летней пенсионерке. Под видом проверки труб женщины проникли в квартиру жертвы. Они убедили потерпевшую, что ей полагается выплата 1 тыс. руб., и дали пожилой женщине билет «Банка приколов» достоинством 5 тыс. рублей. Забирая сдачу, мошенницы увидели, где пенсионерка хранит деньги. После этого одна отвлекала жертву, а другая в это время забрала из шкафа 45 тыс. рублей. По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.
По мнению полиции, соучастницей была 24-летняя женщина. Как оказалось, обе подозреваемые живут в Перми, не работают. В Тольятти они приехали специально для краж.
Сотрудники УМВД России по Тольятти призывают всех, кто пострадал от действий задержанных, обратиться по телефонам: 8 (8482) 93-49-51, 39-10-51 или 02, 891-712-11715.
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