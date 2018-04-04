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Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков
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Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении группы граждан, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков и легализации денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности». — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, восемь жителей региона занимались незаконным сбытом наркотических веществ на территории города Саратова с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством закладок. Оплата производилась через платежные терминалы.
"В ходе предварительного расследования определены: структура организации, сферы влияния, роли и функциональные обязанности каждого участника, а также способы легализации денежных средств, полученных преступным путем. Изъято более 2000 разовых доз наркотиков, приготовленных для дальнейшей реализации", — рассказала И. Волк.
Фигурантам предъявлено обвинение в совершении 19 эпизодов противоправной деятельности. Кроме того, один из организаторов обвиняется в легализации более 5 миллионов рублей, полученных в результате незаконного сбыта наркотиков.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Энгельсский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу.
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