Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков

По версии следствия, восемь жителей региона занимались незаконным сбытом наркотических веществ на территории города Саратова с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством закладок. Оплата производилась через платежные терминалы.

"В ходе предварительного расследования определены: структура организации, сферы влияния, роли и функциональные обязанности каждого участника, а также способы легализации денежных средств, полученных преступным путем. Изъято более 2000 разовых доз наркотиков, приготовленных для дальнейшей реализации", — рассказала И. Волк.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении 19 эпизодов противоправной деятельности. Кроме того, один из организаторов обвиняется в легализации более 5 миллионов рублей, полученных в результате незаконного сбыта наркотиков.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Энгельсский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу.