Осужденный в Брянской области «увеличил» четырехлетний срок на 11 лет

Суд установил, что мужчина договорился с женой и сотрудником колонии привезти из Москвы партию героина для продажи другим заключенным колонии, где он отбывал срок. При передаче 59 граммов героина от одного участника группы другому они были задержаны правоохранителями.