Осужденный в Брянской области «увеличил» четырехлетний срок на 11 лет 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Осужденному в Брянской области, уговорившему свою жену и сотрудника колонии привезти ему героин для продажи заключенным, увеличили тюремный срок до 15,5 лет, сообщает Генеральная прокуратура РФ в среду.
Суд установил, что мужчина договорился с женой и сотрудником колонии привезти из Москвы партию героина для продажи другим заключенным колонии, где он отбывал срок. При передаче 59 граммов героина от одного участника группы другому они были задержаны правоохранителями.
"Женщине к отбытию назначено 6,5 лет лишения свободы. Бывшему сотруднику колонии — 7,5 лет лишения свободы. Ранее судимому лицу — 11 лет лишения свободы, а по совокупности приговоров — 15,5 лет лишения свободы", — говорится в сообщении ГП РФ.