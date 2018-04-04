Пешком в колонию. Курганский застройщик Алексей Богомолов проведет в заключении полтора года

Апелляционная коллегия областного суда по уголовным делам во главе с Алексеем Тюриным подтвердила приговор Курганского городского суда. Алексей Богомолов признан виновным в том, что он получил участки по ул. Климова, 50 а и 52 и по ул. Криволапова, 22а, незаконно, избежав оплаты их аренды в результате торгов.

Суд квалифицировал такие действия по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». При этом ущерб по участкам по ул. Климова, 50 а и 52 составил 14 млн 837 тыс. рублей, а по участку по ул. Криволапова, 22 а — 5 млн 714 тыс. рублей. А это считается особо крупным ущербом. Суд назначил Алексею Богомолову наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии — поселения.

Другие подсудимые по делу — бывшие и действующие чиновники Дмитрий Бровко, Владимир Вертунов и Светлана Ковешникова — были полностью оправданы за отсутствием в их действиях состава преступления.

Прокуратура и адвокаты Богомолова обжаловали этот приговор в областном суде. Государственный обвинитель Алексей Киселев , который требовал для Богомолова 9 лет колонии и реальных сроков для чиновников, посчитал его слишком мягким. А защитники Богомолова, напротив, просили смягчить ему наказание, ссылаясь на наличие малолетнего ребенка у подсудимого. Но областной суд не нашел оснований, чтобы изменить или пересмотреть приговор Курганского городского суда.

Суд зачел Богомолову в срок отбытия наказания время его нахождения в СИЗО и под домашним арестом с 19 октября 2015 года по 19 октября 2016 года, а также срок следования в колонию — поселение.

Дмитрий Бровко, Владимир Вертунов и Светлана Ковешникова выразили удовлетворение вердиктом областного суда. За ними признано право на реабилитацию, им отменена подписка о невыезде.

Прокуратура заявила, что изучит решение апелляционной коллегии, и не исключила возможность кассационной жалобы в президиум Курганского областного суда.

Как сообщили сегодня в УФСИН по Курганской области, после оформления решения областного суда Алексей Богомолов получит предписание в УФСИН и срок для сборов и следования в колонию-поселение. Туда Богомолов должен явиться самостоятельно.

Фото: Svkomercio.info