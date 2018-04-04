Преступники ограбили пожилую пару в Ленинградской области

Сотрудники полиции ведут поиски подозреваемых, которые проникли в дом пенсионеров, забрали ценные вещи и скрылись, в городе Коммунар . Об этом сообщил сайт «Невские новости».

С заявлением в полицию 3 апреля обратился мужчина 1938 года рождения. Он рассказал, что неизвестные через окно проникли в помещение и, угрожая ножом, связали пожилых супругов.

Преступники забрали 50 тысяч рублей, золотые украшения, часы, банковские карточки и документы на машину. Позже они скрылись с места преступления. Проводится расследование.