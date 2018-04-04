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Вынесен приговор медсестре, лечившей ребенка по телефону
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Вынесен приговор медсестре, лечившей ребенка по телефону 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Жуковский районный суд вынес еще один приговор по делу медиков станции скорой медицинской помощи Жуковской центральной районной больницы, которые не приехали на вызов к четырехлетнему ребенку, ограничившись консультациями бабушки мальчика по телефону. Из-за того, что медицинская помощь не была оказана вовремя, ребенок, отравившийся экстрактом валерианы, скончался. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области, 31-летняя медсестра была признана виновной в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг и приговорена к году лишения свободы условно. Ей также придется выплатить 120 тысяч рублей в виде штрафа. В декабре прошлого года по этому делу была осуждена бывший врач станции скорой медицинской помощи Жуковской центральной районной больницы. Она была приговорена к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 150 тысяч рублей. По этому делу проходит еще один консультант из Жуковской ЦРБ. Ему приговор пока не вынесен.
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