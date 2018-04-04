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В Нижегородской области 45-летний мужчина жестоко избил приемного сына
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В Нижегородской области 45-летний мужчина жестоко избил приемного сына 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото YouTube кадрВ Нижегородской области 45-летний мужчина жестоко избил приемного сынаСледователями г. Саров завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего мужчины в совершении жестого преступления, предусмотренного п. «б, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия).
По версии следствия, 5 октября 2017 года в вечернее время обвиняемый подверг избиению 12-летнего пасынка, нанеся ему удары по телу и ногам ремнем с металлической пряжкой. В результате избиения мальчику причинен перелом бедренной кости.
Согласно заключению проведенной в ходе предварительного расследования судебно-медицинской экспертизы установлено, что данные телесные повреждения повлекли причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии не признал, но не отрицает, что наносил пасынку удары ремнем. Именно таким образом мужчина приучал ребенка к порядку и рассматривал применение ремня как метод воспитания. Он заключен под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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