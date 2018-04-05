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Киевский суд продолжит рассмотрение дела Януковича о госизмене 11 апреля
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Киевский суд продолжит рассмотрение дела Януковича о госизмене 11 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 11 апреля в рассмотрении уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
"По делу объявляется перерыв до 10.00 (совпадает с мск) 11 апреля", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко.
Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей, которые будут допрошены со стороны защиты, хотя адвокаты настаивали на допросе 138 человек. Позже суд согласился расширить круг свидетелей. В частности, суд согласился допросить экс-премьера Украины Николая Азарова, бывшего главу администрации президента Андрея Клюева, экс-главу МВД Виталия Захарченко, бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко, экс-главу Минобороны Павла Лебедева и ряд других бывших украинских чиновников.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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