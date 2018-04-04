Двух преступников в федеральном розыске задержали в Ингушетии 

Двух разыскиваемых по всей стране преступников задержали 3 апреля полицейские Ингушетии, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МВД.
Сотрудники полиции обнаружили и задержали 33-летнего жителя посёлка Яндаре Назранского района. Гражданин находится в федеральном розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с 2011 года. Задержанного отправили инициаторам розыска в ГУ МВД Краснодарского края.
Также полицейским в г. Карабулак удалось задержать 42-летнего грабителя, объявленного в федеральный розыск Главком Ставропольского края в 2015 году. В соответствии с процедурой, преступника передали инициаторам розыска.