Красноярец не смог скрыть от полиграфа убийство брата-алкоголика 

Красноярца будут судить за убийство пьющего брата, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.
В январе 2018 года жительница Красноярска обратилась в полицию с заявлением о пропаже 37-летнего сына. Стражи порядка начали поиски, подозрение в убийстве легло на брата пропавшего, но тот отрицал свою вину. Тогда следователи решили проверить его честность на полиграфе. Прибор показал ложь, когда он говорил о брате. 41-летний мужчина не смог скрыть правду.
Дальнейшее расследование показало, что подозреваемый напал с ножом на брата, убил его, расчленил тело и вынес из квартиры. Мотивом преступления послужил алкоголизм младшего родственника, в то время как старший вообще не употреблял спиртное, а жили они в одной квартире.
Подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза, расследование продолжается.
Недавно мы рассказывали об убийстве брата-близнеца в ходе бытовой ссоры в Норильске. Тогда убийцу возмутило, что брат ничего не делает по дому и слишком медленно выносит мусор. Тело погибшего человека пролежало в квартире три дня, пока о преступлении в полицию не сообщил сосед братьев.