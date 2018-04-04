Бывшего ведущего передачи «Суд идет» осудили на семь лет за мошенничество 

Пресс-секретарь Нагатинского суда Москвы Виктория Белова сообщила, что был оглашен приговор бывшему ведущему и адвокату программы «Суд идет», пишет РИА Новости.
Это уже вторая судимость Владимира Резника (Орешникова). В 2012 году его приговорили к двум годам лишения свободы, а также выяснилось, что он работал адвокатом по поддельному диплому.
Теперь суд признал Орешникова виновным по трем эпизодам мошенничества и приговорил его к семи годам колонии. Так как мужчина полностью согласился с обвинением, суд проходил в особом порядке. Как выяснили следователи, Резник брал большие суммы, обещая содействие по уголовным делам.