Богач на время. Житель Кузбасса предстанет перед судом за случайно потраченные 30 миллионов

В отношении жителя Кемерова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, в апреле 2016 года при расчетах с одним из клиентов сотрудник торговой фирмы случайно указал реквизиты банковской карты совершенно другого человека, который не имел абсолютно никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации. В результате в одночасье мужчина стал миллионером — получив на карту 30 млн рублей.

Несмотря на то, что представители фирмы предупредили кемеровчанина о допущенной ошибке и попросили его вернуть деньги, он не поспешил вернуть деньги. На данный момент все счета кемеровчанина заблокированы. Большую часть денежных средств все же удалось вернуть законному владельцу. Мужчине грозит от крупного денежного штрафа и обязательных работ — и вплоть до полугода ареста.

Фото: pixabay.com.