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В Подпорожском районе мужчину осудили на 8 лет за убийство приятеля
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В Подпорожском районе мужчину осудили на 8 лет за убийство приятеля 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Суд признал виновным 28-летнего жителя Подпорожского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствие установило, что 6 октября 2017 года обвиняемый находился в частном доме, расположенном в деревне Хевроньино Подпорожского района Ленобласти. Мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым. На почве личной неприязни возникла ссора, в ходе которой злоумышленник избил мужчину, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.
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