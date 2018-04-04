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Собутыльники устроили поножовщину в Долгопрудном
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Собутыльники устроили поножовщину в Долгопрудном 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Мужчина попал в больницу с ножевым ранением, которое получил от знакомого в ходе пьяной ссоры в подмосковном Долгопрудном, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, в микрорайоне Шереметьевский в Долгопрудном из дома бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Долгопрудненская ЦГБ» с ножевым ранением доставлен и госпитализирован мужчина.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции знакомый пострадавшего», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что преступление совершено в ссоре во время совместного распития спиртных напитков. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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