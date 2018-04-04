Собутыльники устроили поножовщину в Долгопрудном

По его словам, в микрорайоне Шереметьевский в Долгопрудном из дома бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Долгопрудненская ЦГБ» с ножевым ранением доставлен и госпитализирован мужчина.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции знакомый пострадавшего», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено в ссоре во время совместного распития спиртных напитков. По данному факту возбуждено уголовное дело.