В Стерлитамаке пьяный мужчина пошутил о заложенной бомбе в торговом центре

Стерлитамаке днём 3 апреля в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что в одном из торговых центров города заложена бомба. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

При осмотре четырёхэтажного здания полицейскими и экстренными службами подозрительных предметов обнаружено не было. Сотрудники угрозыска в тот же день задержали «шутника». Им оказался 50-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина в момент задержания был пьян. Позже горожанин признал свою вину и рассказал, что таким образом хотел поднять себе настроение.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от трёх до пяти лет лишения свободы.