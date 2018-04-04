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В Стерлитамаке пьяный мужчина пошутил о заложенной бомбе в торговом центре
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В Стерлитамаке пьяный мужчина пошутил о заложенной бомбе в торговом центре 

АиФ-Уфа 39 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Стерлитамаке днём 3 апреля в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что в одном из торговых центров города заложена бомба. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
При осмотре четырёхэтажного здания полицейскими и экстренными службами подозрительных предметов обнаружено не было. Сотрудники угрозыска в тот же день задержали «шутника». Им оказался 50-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина в момент задержания был пьян. Позже горожанин признал свою вину и рассказал, что таким образом хотел поднять себе настроение.
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от трёх до пяти лет лишения свободы.
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