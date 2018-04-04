Краснодарского застройщика приговорили к колонии общего режима за мошенничество

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении экс-директора ООО «Дублесс», обвиняемого в мошенничестве. Подсудимый получил 8 лет 9 месяцев колонии общего режима , сообщает «Юга.ру». Установлено, что в 2013 году застройщик закладывал фундамент и возводил часть каркаса здания, чтобы создать видимость строительства малоэтажных жилых домов.

В результате пострадали семь человек на сумму 8,5 млн рублей.

В 2016 году экс-директора «Дублесса» судили за аналогичные преступления.

Подсудимый признал свою вину в полном объёме. Также были удовлетворены гражданские иски о взыскании суммы ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-проректора тюменского вуза признали виновным в многомиллионных хищениях.