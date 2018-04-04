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На вокзале Пермь-II у рабочего украли перфоратор за 30 тысяч рублей
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На вокзале Пермь-II у рабочего украли перфоратор за 30 тысяч рублей 

АиФ Пермь 40 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Пермяк украл перфоратор у рабочих, которые проводят ремонт на вокзале Пермь-2. Мужчина раньше работал в этой строительной организации и знал, где хранится инструмент.
Как пояснили в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте, в полицию обратился руководитель строительной компании, которая проводит ремонт в здании вокзала железнодорожной станции Пермь-2. Он рассказал, что из подсобного помещения, расположенного в зале повышенной комфортности на первом этаже, пропал перфоратор стоимостью 30 тысяч рублей.
Сотрудники транспортной полиции быстро нашли подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина. Выяснилось, что ранее он работал в этой организации и знал, где хранится инструмент. Задержанный пояснил, что на преступление его толкнула нехватке денег. Он воспользовался моментом, когда в помещении никого не было и похитил дорогостоящий инструмент. После этого сдал перфоратор в ломбард и получил за него 3 тысячи рублей. Деньги он потратил на личные нужды.
Злоумышленник уже был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, и меньше года назад освободился из мест лишения свободы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту кражи. Перфоратор из ломбарда забрали и вернули владельцу.
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