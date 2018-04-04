В Киргизии заявили о задержании вернувшегося из Сирии боевика

"Органами ГКНБ в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий, направленных на пресечение попыток проникновения в республику боевиков международных террористических организаций, перебрасываемых из сирийско-иракской зоны вооруженного конфликта с целью подготовки и совершения террористических акций, задержан гражданин Кыргызстана «З. З.», 1972 года рождения", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, задержанный прошел диверсионно-террористическую подготовку в террористических лагерях и участвовал в боевых действиях против правительственных войск в Сирии.

"По данному факту следственными органами ГКНБ возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Наемничество» УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ", — добавили в ведомстве.