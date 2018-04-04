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В Киргизии заявили о задержании вернувшегося из Сирии боевика
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В Киргизии заявили о задержании вернувшегося из Сирии боевика 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 4 апр — РИА Новости. Сотрудники госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержали прошедшего диверсионную подготовку боевика, вернувшего на родину из Сирии, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"Органами ГКНБ в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий, направленных на пресечение попыток проникновения в республику боевиков международных террористических организаций, перебрасываемых из сирийско-иракской зоны вооруженного конфликта с целью подготовки и совершения террористических акций, задержан гражданин Кыргызстана «З. З.», 1972 года рождения", — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным пресс-службы, задержанный прошел диверсионно-террористическую подготовку в террористических лагерях и участвовал в боевых действиях против правительственных войск в Сирии.
"По данному факту следственными органами ГКНБ возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Наемничество» УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ", — добавили в ведомстве.
По данным спецслужб, на территории Сирии и Ирака в рядах международных террористических организаций могут находиться свыше 500 граждан Киргизии, в том числе дети. В прошлом году МВД страны выявило свыше 200 фактов вербовки граждан Киргизии для участия в боевых действиях за рубежом.
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