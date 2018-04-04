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Напала и искусала. Россиянка осуждена в ОАЭ за драку с женщиной-полицейским
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Напала и искусала. Россиянка осуждена в ОАЭ за драку с женщиной-полицейским 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Россиянка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она набросилась на женщину-полицейского в ОАЭ, а также головой выбила окно в служебной машине. Инцидент произошел месяц назад. Россиянке уже предъявлены обвинения, она признала свою вину, рассказав, что во время совершения преступления была под действием ликера.
Отметим, что троим из десяти участников и предполагаемых организаторов секс-тренинга в Таиланде предъявлены обвинения. Россиян обвиняют в нелегальной коммерческой и трудовой деятельности на территории Таиланда. По словам адвоката Саттхапхона Сийоха, он подал прошение о проведении судебного заседания по делу задержанных «в ближайшие дни вместо 17 апреля», на которое было изначально назначено заседание. Также Сийоха рассказал, что Ттоих, находившихся в тюрьме Паттайи, суд уже приговорил к условным срокам, небольшим штрафам и депортации. А вот Лесли, Рыбка и еще пять человек, находящиеся под стражей, готовы признать свою вину.
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