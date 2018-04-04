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Куряне «пропили» телевизор и придумали разбой, чтобы оправдаться
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Куряне «пропили» телевизор и придумали разбой, чтобы оправдаться 

Курские известия 49 минут назад
Фото: Курские известия
Сотрудники Северо-Западного отдела полиции, работая над раскрытием разбоя, уличили заявителя в даче заведомо ложных показаний
Мужчина сообщил, что около полуночи незнакомые люди ворвались в его квартиру и стали угрожать ножом. Далее налётчики избили курянина и скрылись, захватив с собой жидкокристаллический телевизор «Тошиба». История, рассказанная часто выпивающим потерпевшим, показалась стражам порядка не слишком правдоподобной. На допросе он вёл себя нервно и путался в показаниях. Сотрудники уголовного розыска поговорили с друзьями и собутыльниками заявителя. Один из них помог разобраться в ситуации.
— Выяснилось, что после очередного возлияния, мужчины искали деньги на покупку алкоголя и решили продать телевизор за бесценок своему общему знакомому, — пояснил старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску Сергей Ружицкий. — Чтобы оправдаться перед родственниками, собутыльники придумали разбойное нападение, считая, что полицейские не установят истину. Но расчёт не оправдался. Телевизор, который куряне обменяли на спиртное, уже изъят, а дело по факту несуществующего разбойного нападения прекращено.
В ближайшее время фантазёра привлекут к уголовной ответственности. За ложный донос ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.
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