Куряне «пропили» телевизор и придумали разбой, чтобы оправдаться

Сотрудники Северо-Западного отдела полиции, работая над раскрытием разбоя, уличили заявителя в даче заведомо ложных показаний

Мужчина сообщил, что около полуночи незнакомые люди ворвались в его квартиру и стали угрожать ножом. Далее налётчики избили курянина и скрылись, захватив с собой жидкокристаллический телевизор «Тошиба». История, рассказанная часто выпивающим потерпевшим, показалась стражам порядка не слишком правдоподобной. На допросе он вёл себя нервно и путался в показаниях. Сотрудники уголовного розыска поговорили с друзьями и собутыльниками заявителя. Один из них помог разобраться в ситуации.

— Выяснилось, что после очередного возлияния, мужчины искали деньги на покупку алкоголя и решили продать телевизор за бесценок своему общему знакомому, — пояснил старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску Сергей Ружицкий . — Чтобы оправдаться перед родственниками, собутыльники придумали разбойное нападение, считая, что полицейские не установят истину. Но расчёт не оправдался. Телевизор, который куряне обменяли на спиртное, уже изъят, а дело по факту несуществующего разбойного нападения прекращено.

В ближайшее время фантазёра привлекут к уголовной ответственности. За ложный донос ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.