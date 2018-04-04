В Екатеринбурге суд отказался отправлять в колонию инкассатора, сбежавшего с миллионом рублей

Относительно мягким наказанием отделался инкассатор, который пытался сбежать с миллионом рублей. 26-летнего Александра Штоца признали виновным и назначили ему два года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. И это при том, что максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

— В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб в полном объеме, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ситуация, которая стала поводом для уголовного дела, произошла 10 января: инкассатор Александр Штоц скрылся с крупной суммой денег. Он унёс 940 тысяч рублей. Спустя сутки его задержали.

— Он сказал, что у него болит голова, вышел из машины якобы в аптеку и вынес деньги под курткой, — рассказывал Е1.RU коллега Александра. — В машину он не вернулся.

Коллега предположил, что причиной, по которой молодой человек мог пойти на такой шаг, была нехватка денег — в семье были финансовые проблемы, средств не хватало на лечение матери, а зарплата на работе, связанной с большими нагрузками и недосыпом, была небольшой.